Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 11 de noviembre de 2025

Chus Pazos es un baterista que colabora con varias bandas como Fuzzo, The Manueles, The Swinging Flamingos, La Frasquita Vintage, AOF Group y Chus Pazos Ensemble. Este martes actuará con el pianista Sunil López y el contrabajista Alexandre Touceda en una sesión de improvisación abierta a todo el público en La Casa de Arriba.

Y además: Ciclo de cine: «Unha conexión estética» en el MARCO, Club de lectura, taller infantil «Huella de animales», teatro y exposiciones.

