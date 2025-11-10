Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 7 de noviembre de 2025

El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, como el taller de fanzines con Diego Estebo o los de arpilleras y de ilustración. Los participantes en Queremos Humor!, la academia de comedia de Ignatius Farray, actuarán en un comedy club.

Y además: Hematofesti; Venres na EMAO, hoy sobre el traje tradicional con O Fiadeiro; Voces de Camelias, con el encuentro«Mitos y símbolos: entre Galicia ancestral y la tradición clásica»; «Músicas esquecidas», con la violinista María José Pámpano; y puertas abiertas del CIM de la UVigo.

Consulta aquí la agenda completa del día.