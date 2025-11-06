Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Concierto de Amaral en a Hematogala de 2024. / FdV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 6 de noviembre de 2025

El Hematofesti celebra su gala de humor y música. Conducida por el cómico Touriñán y la poeta María Lado, contará con las actuaciones e intervenciones de Ignatius Farray, Grande Amore, Ig Mig, Noel Ceballos, Desnudos Cuevas, Silvia Superstar y Sobria y Serena.

Y además: semana literaria de Bouzas, el ciclo de cine «Mulleres de Abril», mesa redonda del IEV «Patrimonio inmaterial das mulleres que traballan no mar», teatro y música.

Consulta aquí la agenda completa del día.