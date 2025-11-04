En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 4 de noviembre de 2025
Arranca el Hematofesti. El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, un ciclo de cortometrajes de animación en las escuelas, sesión de cuentacuentos con David Rodríguez, taller de fanzines con Diego Estebo, academia de comedia de Ignatius Farray, presentación del libro de Gabriel Romero y un concierto inaugural.
Semana literaria de Bouzas, conferencia sobre movilidad sostenible, taller infantil de pociones mágicas, Carlos L. Bernárdez (experto en la figura de Castelao) presenta nueva obra, y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 3 de noviembre de 2025
La socióloga y profesora de sociología en la UVigo, Amada Traba, la politóloga Priscila Retamozo, y la catedrática de Filosofía y doctora en Educación Afectivo-Sexual, Chis Oliveira, serán las encargadas de impartir la charla de Club FARO de hoy: «Trampas da pornografía»
Y además: Petisquiño 2025, proyección de «Arxentina: olladas de amor e dor», semana literaria de Bouzas y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 31 de octubre de 2025
«Castelao en femenino», en Club FARO. Diana Vilas Meis (doctora en Historia y arte), Sara Alonso Pimentel (profesora y catedrática en el IES Castelao de Vigo) y María Victoria Carballo-Calero (Decana de la Facultad de Historia de la UVigo), analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.
Y además: la charla «Nutrición inteligente para una vida plena»; proyección de «The Teache» en Palestina en Pantalla; teatro con Quico Cadaval; humor con Ernesto Sevilla; y conciertos, entre ellos, Wake Up! Festival Special Halloween.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 30 de octubre de 2025
«Seis personajes en busca de autor», una obra metanarrativa del italiano Luigi Pirandello en Afundación.
Y además: más teatro; proyecciones dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza» y dentro de «Mulleres de Abril», presentación literaria, conferencias y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 29 de octubre de 2025
Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en Literatura Medieval, es la encargada de ofrecer la conferencia en Club FARO sobre Cornelia, primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro.
Y además: proyección dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza»; visita guiada a la exposición «Luis Torras, pincel persistente de Vigo»; la conferencia «A imaxe oculta dos escravizados en Galicia»; cuentacuentos para bebés; música, exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 28 de octubre de 2025
Concluye la tercera edición del festival que reúne jazz, clásica y cine con «Nosferartu», de F.W. Murnau, con banda sonora en directo por Caspervek Ensemble.
Y además: las charlas «Gaza. Entre el horror y la esperanza» y «O Castro y el Vigo romano»; presentaciones literarias; música; exposiciones y fiesta de Halloween para peques.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 27 de octubre de 2025
Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea de la USC, ofrecerá la charla «Redes de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial» en Club FARO. La presentación correrá a cargo de Antonio Giráldez, miembro fundador del IEV.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 24 de octubre de 2025
Julio Rodríguez, psicólogo, biólogo y genetista es el encargado de la charla-coloquio «Jugar por jugar. Una necesidad vital para niños y adultos» en Club FARO.
Y además: Venres na EMAO, Cuentacuentos, Teatro y conciertos.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 23 de octubre de 2025
El dúo Qattus es el resultado de años de trabajo colaborativo. Formado por Fernando y Elise, presentarán seis obras para violonchelo y percusión en el marco del festival Vertixe 13.
Y, además, aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 23 de octubre de 2025 en Vigo.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 22 de octubre de 2025
Abril Camino presenta en Club FARO «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade no franquismo»-
Y además, cine, conferencia del doctor Ángel Carracedo, presentación literaria, Visita comentada «Nova Colección Colmeiro», música y exposiciones.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido