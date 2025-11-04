Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este martes 4 de noviembre de 2025

Arranca el Hematofesti. El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, un ciclo de cortometrajes de animación en las escuelas, sesión de cuentacuentos con David Rodríguez, taller de fanzines con Diego Estebo, academia de comedia de Ignatius Farray, presentación del libro de Gabriel Romero y un concierto inaugural.

Semana literaria de Bouzas, conferencia sobre movilidad sostenible, taller infantil de pociones mágicas, Carlos L. Bernárdez (experto en la figura de Castelao) presenta nueva obra, y exposiciones.

