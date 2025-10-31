Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 31 de octubre de 2025
«Castelao en femenino», en Club FARO. Diana Vilas Meis (doctora en Historia y arte), Sara Alonso Pimentel (profesora y catedrática en el IES Castelao de Vigo) y María Victoria Carballo-Calero (Decana de la Facultad de Historia de la UVigo), analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.
Y además: la charla «Nutrición inteligente para una vida plena»; proyección de «The Teache» en Palestina en Pantalla; teatro con Quico Cadaval; humor con Ernesto Sevilla; y conciertos, entre ellos, Wake Up! Festival Special Halloween.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 30 de octubre de 2025
«Seis personajes en busca de autor», una obra metanarrativa del italiano Luigi Pirandello en Afundación.
Y además: más teatro; proyecciones dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza» y dentro de «Mulleres de Abril», presentación literaria, conferencias y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 29 de octubre de 2025
Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en Literatura Medieval, es la encargada de ofrecer la conferencia en Club FARO sobre Cornelia, primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro.
Y además: proyección dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza»; visita guiada a la exposición «Luis Torras, pincel persistente de Vigo»; la conferencia «A imaxe oculta dos escravizados en Galicia»; cuentacuentos para bebés; música, exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 28 de octubre de 2025
Concluye la tercera edición del festival que reúne jazz, clásica y cine con «Nosferartu», de F.W. Murnau, con banda sonora en directo por Caspervek Ensemble.
Y además: las charlas «Gaza. Entre el horror y la esperanza» y «O Castro y el Vigo romano»; presentaciones literarias; música; exposiciones y fiesta de Halloween para peques.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 27 de octubre de 2025
Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea de la USC, ofrecerá la charla «Redes de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial» en Club FARO. La presentación correrá a cargo de Antonio Giráldez, miembro fundador del IEV.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 24 de octubre de 2025
Julio Rodríguez, psicólogo, biólogo y genetista es el encargado de la charla-coloquio «Jugar por jugar. Una necesidad vital para niños y adultos» en Club FARO.
Y además: Venres na EMAO, Cuentacuentos, Teatro y conciertos.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 23 de octubre de 2025
El dúo Qattus es el resultado de años de trabajo colaborativo. Formado por Fernando y Elise, presentarán seis obras para violonchelo y percusión en el marco del festival Vertixe 13.
Y, además, aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 23 de octubre de 2025 en Vigo.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 22 de octubre de 2025
Abril Camino presenta en Club FARO «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade no franquismo»-
Y además, cine, conferencia del doctor Ángel Carracedo, presentación literaria, Visita comentada «Nova Colección Colmeiro», música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 21 de octubre de 2025
Musicav 2025: «De Bach a Glass». Concierto que propone un recorrido por la historia de la música, desde el barroco hasta la música contemporánea. El programa ha sido diseñado para mostrar la evolución de las formas, los estilos y las técnicas a lo largo del tiempo, ofreciendo al público la posibilidad de escuchar obras representativas de cada período.
Y además: talleres infantiles, exposiciones y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 20 de octubre de 2025
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau desacraliza un oficio en el que el más mínimo error puede arruinar vidas en Club FARO con la charla Club FARO: «Dudas y certezas de un juez en activo».
Y además, charla de Boticaria García, proyección cinematográfica, presentación literaria, música y exposiciones.
