Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 31 de octubre de 2025

«Castelao en femenino», en Club FARO. Diana Vilas Meis (doctora en Historia y arte), Sara Alonso Pimentel (profesora y catedrática en el IES Castelao de Vigo) y María Victoria Carballo-Calero (Decana de la Facultad de Historia de la UVigo), analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.

Y además: la charla «Nutrición inteligente para una vida plena»; proyección de «The Teache» en Palestina en Pantalla; teatro con Quico Cadaval; humor con Ernesto Sevilla; y conciertos, entre ellos, Wake Up! Festival Special Halloween.

Consulta aquí la agenda completa del día.