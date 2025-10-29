Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 29 de octubre de 2025

Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica e Hispánica y doctora en Literatura Medieval, es la encargada de ofrecer la conferencia en Club FARO sobre Cornelia, primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro.

Y además: proyección dentro del ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza»; visita guiada a la exposición «Luis Torras, pincel persistente de Vigo»; la conferencia «A imaxe oculta dos escravizados en Galicia»; cuentacuentos para bebés; música, exposiciones.

