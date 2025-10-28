Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 28 de octubre de 2025
Concluye la tercera edición del festival que reúne jazz, clásica y cine con «Nosferartu», de F.W. Murnau, con banda sonora en directo por Caspervek Ensemble.
Y además: las charlas «Gaza. Entre el horror y la esperanza» y «O Castro y el Vigo romano»; presentaciones literarias; música; exposiciones y fiesta de Halloween para peques.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 27 de octubre de 2025
Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea de la USC, ofrecerá la charla «Redes de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial» en Club FARO. La presentación correrá a cargo de Antonio Giráldez, miembro fundador del IEV.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 24 de octubre de 2025
Julio Rodríguez, psicólogo, biólogo y genetista es el encargado de la charla-coloquio «Jugar por jugar. Una necesidad vital para niños y adultos» en Club FARO.
Y además: Venres na EMAO, Cuentacuentos, Teatro y conciertos.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 23 de octubre de 2025
El dúo Qattus es el resultado de años de trabajo colaborativo. Formado por Fernando y Elise, presentarán seis obras para violonchelo y percusión en el marco del festival Vertixe 13.
Y, además, aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 23 de octubre de 2025 en Vigo.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 22 de octubre de 2025
Abril Camino presenta en Club FARO «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade no franquismo»-
Y además, cine, conferencia del doctor Ángel Carracedo, presentación literaria, Visita comentada «Nova Colección Colmeiro», música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 21 de octubre de 2025
Musicav 2025: «De Bach a Glass». Concierto que propone un recorrido por la historia de la música, desde el barroco hasta la música contemporánea. El programa ha sido diseñado para mostrar la evolución de las formas, los estilos y las técnicas a lo largo del tiempo, ofreciendo al público la posibilidad de escuchar obras representativas de cada período.
Y además: talleres infantiles, exposiciones y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 20 de octubre de 2025
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau desacraliza un oficio en el que el más mínimo error puede arruinar vidas en Club FARO con la charla Club FARO: «Dudas y certezas de un juez en activo».
Y además, charla de Boticaria García, proyección cinematográfica, presentación literaria, música y exposiciones.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este viernes 17 de octubre de 2025
El invitado de hoy en el Club FARO es el geógrafo e historiador Paco Álvarez, quien profundizará en las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana en la charla «Roma. Un paseo por el lado oscuro del imperio».
Y además: XV Festival Kerouac, Coloquios en la Soledad, Venres da EMAO, teatro, monólogo y conciertos.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 16 de octubre de 2025
«As que limpan», en el sexto festival ComediÁrtiko. La obra de la compañía A Panadaría es una comedia satírica y feminista que visibiliza la lucha de las camareras de piso por condiciones laborales dignas en el sector turístico. Con un estilo cargado de retranca, música vocal y humor crítico.
Y además: charla del médico y activista palestino Mohamed Safasobre la situación en Palestina; círculo de lectura; presentación literaria; Festival Kerouac; teatro y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 15 de octubre de 2025
El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona impartirá en Club FARO la charla-coloquio «Una mirada a la importancia de los afectos y los cuidados» con su visión de lo que constituye el amor. Será presentado por el Premio Nacional de Literatua Infantil y Juvenil 2017 Antonio García Teijeiro.
Y además: XV Festival Kerouac, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigofem Letras, Tardes no museo, música y exposiciones.
