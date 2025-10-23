Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 23 de octubre de 2025

El dúo Qattus es el resultado de años de trabajo colaborativo. Formado por Fernando y Elise, presentarán seis obras para violonchelo y percusión en el marco del festival Vertixe 13.

Y, además, aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 23 de octubre de 2025 en Vigo.