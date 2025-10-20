En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 20 de octubre de 2025
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau desacraliza un oficio en el que el más mínimo error puede arruinar vidas en Club FARO con la charla Club FARO: «Dudas y certezas de un juez en activo».
Y además, charla de Boticaria García, proyección cinematográfica, presentación literaria, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este viernes 17 de octubre de 2025
El invitado de hoy en el Club FARO es el geógrafo e historiador Paco Álvarez, quien profundizará en las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana en la charla «Roma. Un paseo por el lado oscuro del imperio».
Y además: XV Festival Kerouac, Coloquios en la Soledad, Venres da EMAO, teatro, monólogo y conciertos.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 16 de octubre de 2025
«As que limpan», en el sexto festival ComediÁrtiko. La obra de la compañía A Panadaría es una comedia satírica y feminista que visibiliza la lucha de las camareras de piso por condiciones laborales dignas en el sector turístico. Con un estilo cargado de retranca, música vocal y humor crítico.
Y además: charla del médico y activista palestino Mohamed Safasobre la situación en Palestina; círculo de lectura; presentación literaria; Festival Kerouac; teatro y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 15 de octubre de 2025
El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona impartirá en Club FARO la charla-coloquio «Una mirada a la importancia de los afectos y los cuidados» con su visión de lo que constituye el amor. Será presentado por el Premio Nacional de Literatua Infantil y Juvenil 2017 Antonio García Teijeiro.
Y además: XV Festival Kerouac, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigofem Letras, Tardes no museo, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 14 de octubre de 2025
Ópera en el cine: «Carmen», de Bizet. Dentro del festival «Outono lírico» que organiza la Asociación de Amigos de la Ópera, y con motivo del 150º aniversario del fallecimiento de Georges Bizet, se proyectará la ópera «Carmen», con Elina Garança, Roberto Alagna, Barbara Frittoli, Teddy Tahu.
Y además: proyecciones, charla sobre el testamento vital, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigo Nature, danza y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 13 de octubre de 2025
La periodista Ángeles Caballero reflexionará en Club FARO sobre la ansiedad, el ritmo frenético y las contradicciones de la vida actual.
Además, nuevo ciclo de proyecciones de Cineclube Lumière, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 10 de octubre de 2025
Marilar Aleixandre —feminista, narradora, poeta y miembro de la RAG— hablará de su última obra, «As bocas cosidas» en Club FARO, donde será presentada por el editor Manuel Bragado y el director de ediciones de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además: presentación literaria, coloquio y proyección cinematográficos, feria de minerales, comedia y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 9 de octubre de 2025
Hoy, Impulsa Cine, presentaciones literarias, cortometrajes y música.
R. V.
Qué hacer hoy 8 de octubre en Vigo: la psicóloga María Esclapez, en Club FARO
La psicóloga María Esclapez mostrará en el Club FARO cómo reorientar el miedo, una emoción a menudo paralizante, en un motor de cambio en la charla «Transformar tu miedo en tu poder».
Y además: presentación literaria; proyecciones cinematográficas de CinemAteneo, Impulsa Cine y Vigo Pontes; actos por el Día mundial de la parálisis cerebral; y talleres de videojuegos retro.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 7 de octubre de 2025
Musicav 2025: Vitruvia Art Ensemble. Es un nuevo festival que combina música clásica, jazz y cine. Un ciclo de cuatro conciertos en el que la calidad de los intérpretes y de la música se desarrolla en un escenario singular en el Teatro Afundación. Cuatro conciertos pensados para un público muy amplio, mucho más allá del ya aficionado. Hoy se rendirá homenaje a Duke Ellington.
Y además, presentación literaria, proyección cinematográfica, actividades infantiles, conciertos y exposiciones.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Fin a la barra libre de refrescos
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga