Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este viernes 17 de octubre de 2025

El invitado de hoy en el Club FARO es el geógrafo e historiador Paco Álvarez, quien profundizará en las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana en la charla «Roma. Un paseo por el lado oscuro del imperio».

Y además: XV Festival Kerouac, Coloquios en la Soledad, Venres da EMAO, teatro, monólogo y conciertos.

