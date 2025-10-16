Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 16 de octubre de 2025

«As que limpan», en el sexto festival ComediÁrtiko. La obra de la compañía A Panadaría es una comedia satírica y feminista que visibiliza la lucha de las camareras de piso por condiciones laborales dignas en el sector turístico. Con un estilo cargado de retranca, música vocal y humor crítico.

Y además: charla del médico y activista palestino Mohamed Safasobre la situación en Palestina; círculo de lectura; presentación literaria; Festival Kerouac; teatro y música.

