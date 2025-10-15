En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 15 de octubre de 2025
El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona impartirá en Club FARO la charla-coloquio «Una mirada a la importancia de los afectos y los cuidados» con su visión de lo que constituye el amor. Será presentado por el Premio Nacional de Literatua Infantil y Juvenil 2017 Antonio García Teijeiro.
Y además: XV Festival Kerouac, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigofem Letras, Tardes no museo, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 14 de octubre de 2025
Ópera en el cine: «Carmen», de Bizet. Dentro del festival «Outono lírico» que organiza la Asociación de Amigos de la Ópera, y con motivo del 150º aniversario del fallecimiento de Georges Bizet, se proyectará la ópera «Carmen», con Elina Garança, Roberto Alagna, Barbara Frittoli, Teddy Tahu.
Y además: proyecciones, charla sobre el testamento vital, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigo Nature, danza y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 13 de octubre de 2025
La periodista Ángeles Caballero reflexionará en Club FARO sobre la ansiedad, el ritmo frenético y las contradicciones de la vida actual.
Además, nuevo ciclo de proyecciones de Cineclube Lumière, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 10 de octubre de 2025
Marilar Aleixandre —feminista, narradora, poeta y miembro de la RAG— hablará de su última obra, «As bocas cosidas» en Club FARO, donde será presentada por el editor Manuel Bragado y el director de ediciones de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además: presentación literaria, coloquio y proyección cinematográficos, feria de minerales, comedia y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 9 de octubre de 2025
Hoy, Impulsa Cine, presentaciones literarias, cortometrajes y música.
R. V.
Qué hacer hoy 8 de octubre en Vigo: la psicóloga María Esclapez, en Club FARO
La psicóloga María Esclapez mostrará en el Club FARO cómo reorientar el miedo, una emoción a menudo paralizante, en un motor de cambio en la charla «Transformar tu miedo en tu poder».
Y además: presentación literaria; proyecciones cinematográficas de CinemAteneo, Impulsa Cine y Vigo Pontes; actos por el Día mundial de la parálisis cerebral; y talleres de videojuegos retro.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 7 de octubre de 2025
Musicav 2025: Vitruvia Art Ensemble. Es un nuevo festival que combina música clásica, jazz y cine. Un ciclo de cuatro conciertos en el que la calidad de los intérpretes y de la música se desarrolla en un escenario singular en el Teatro Afundación. Cuatro conciertos pensados para un público muy amplio, mucho más allá del ya aficionado. Hoy se rendirá homenaje a Duke Ellington.
Y además, presentación literaria, proyección cinematográfica, actividades infantiles, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este lunes 6 de octubre de 2025
El historiador y periodista, Giles Tremlett es el encargado de impartir la charla coloquio de Club FARO en la que abordará una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.
Y además, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 3 de octubre de 2025
«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo», por José Miguel Parra, en el Club FARO.
Y además: presentación literaria, tertulia poética, encuentro literario, espectáculo callejero en Porta do Sol, teatro, monólogo y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 2 de octubre de 2025
«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant». Ana Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra Von Kant, una diseñadora de moda que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. En la obra desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder o las relaciones de pareja.
Y además, presentaciones literarias, proyección, conciertos y exposiciones.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea