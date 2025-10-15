Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 15 de octubre de 2025

El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona impartirá en Club FARO la charla-coloquio «Una mirada a la importancia de los afectos y los cuidados» con su visión de lo que constituye el amor. Será presentado por el Premio Nacional de Literatua Infantil y Juvenil 2017 Antonio García Teijeiro.

Y además: XV Festival Kerouac, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigofem Letras, Tardes no museo, música y exposiciones.

Consulta aquí la agenda completa del día.