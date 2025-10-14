Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 14 de octubre de 2025

Ópera en el cine: «Carmen», de Bizet. Dentro del festival «Outono lírico» que organiza la Asociación de Amigos de la Ópera, y con motivo del 150º aniversario del fallecimiento de Georges Bizet, se proyectará la ópera «Carmen», con Elina Garança, Roberto Alagna, Barbara Frittoli, Teddy Tahu.

Y además: proyecciones, charla sobre el testamento vital, Semana de la lengua italiana en el mundo, Vigo Nature, danza y música.

