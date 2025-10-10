Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Marilar Aleixandre, feminista; poeta; traductora, miembro de la RAG y Premio Nacional de Narrativa 2022. Xoán Álvarez / Xoán Álvarez

¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 10 de octubre de 2025

Marilar Aleixandre —feminista, narradora, poeta y miembro de la RAG— hablará de su última obra, «As bocas cosidas» en Club FARO, donde será presentada por el editor Manuel Bragado y el director de ediciones de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

Y además: presentación literaria, coloquio y proyección cinematográficos, feria de minerales, comedia y música.

