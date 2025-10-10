Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer hoy en Galicia? La agenda completa de este viernes 10 de octubre de 2025
Marilar Aleixandre —feminista, narradora, poeta y miembro de la RAG— hablará de su última obra, «As bocas cosidas» en Club FARO, donde será presentada por el editor Manuel Bragado y el director de ediciones de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además: presentación literaria, coloquio y proyección cinematográficos, feria de minerales, comedia y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 9 de octubre de 2025
Hoy, Impulsa Cine, presentaciones literarias, cortometrajes y música.
R. V.
Qué hacer hoy 8 de octubre en Vigo: la psicóloga María Esclapez, en Club FARO
La psicóloga María Esclapez mostrará en el Club FARO cómo reorientar el miedo, una emoción a menudo paralizante, en un motor de cambio en la charla «Transformar tu miedo en tu poder».
Y además: presentación literaria; proyecciones cinematográficas de CinemAteneo, Impulsa Cine y Vigo Pontes; actos por el Día mundial de la parálisis cerebral; y talleres de videojuegos retro.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 7 de octubre de 2025
Musicav 2025: Vitruvia Art Ensemble. Es un nuevo festival que combina música clásica, jazz y cine. Un ciclo de cuatro conciertos en el que la calidad de los intérpretes y de la música se desarrolla en un escenario singular en el Teatro Afundación. Cuatro conciertos pensados para un público muy amplio, mucho más allá del ya aficionado. Hoy se rendirá homenaje a Duke Ellington.
Y además, presentación literaria, proyección cinematográfica, actividades infantiles, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este lunes 6 de octubre de 2025
El historiador y periodista, Giles Tremlett es el encargado de impartir la charla coloquio de Club FARO en la que abordará una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.
Y además, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 3 de octubre de 2025
«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo», por José Miguel Parra, en el Club FARO.
Y además: presentación literaria, tertulia poética, encuentro literario, espectáculo callejero en Porta do Sol, teatro, monólogo y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 2 de octubre de 2025
«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant». Ana Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra Von Kant, una diseñadora de moda que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. En la obra desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder o las relaciones de pareja.
Y además, presentaciones literarias, proyección, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 1 de octubre de 2025
Fernando Castro, premio Galaxia de Novela 2025 dará una charla del thriller literario en Club Faro. La presentación correrá a cargo de Carolina Sertal, periodista en el Faro de Vigo y el director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además, presentaciones literarias, la gala «Premios Policía Nacional», visitas guiadas de «Tardes en el museo» y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 30 de septiembre de 2025
El contrabajista Xurxo Estévez vuelve a A Casa de Arriba acompañado del pianista Sunil López y el baterista Miguel Fernández para dar un concierto vibrante y lleno de energía. Será una noche de jazz en la que interpretarán composiciones de autor y clásicos del cancionero americano. Tras el concierto habrá una ‘jam session’.
Y además: encuentros literarios con Llerena Perozo Porteiro y Albino Prada, club de lectura, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 29 de septiembre de 2025
Hoy, en el Club Faro: «Siete maneras de ser feliz según los clásicos», con Daniel Tubau. El filósofo hablará de siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo, el aristotelismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.
Y además: Cine Clube Lumière, exposiciones y conferencia de la Policía Nacional.
