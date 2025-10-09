Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 9 de octubre de 2025
Hoy, Impulsa Cine, presentaciones literarias, cortometrajes y música.
R. V.
Qué hacer hoy 8 de octubre en Vigo: la psicóloga María Esclapez, en Club FARO
La psicóloga María Esclapez mostrará en el Club FARO cómo reorientar el miedo, una emoción a menudo paralizante, en un motor de cambio en la charla «Transformar tu miedo en tu poder».
Y además: presentación literaria; proyecciones cinematográficas de CinemAteneo, Impulsa Cine y Vigo Pontes; actos por el Día mundial de la parálisis cerebral; y talleres de videojuegos retro.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 7 de octubre de 2025
Musicav 2025: Vitruvia Art Ensemble. Es un nuevo festival que combina música clásica, jazz y cine. Un ciclo de cuatro conciertos en el que la calidad de los intérpretes y de la música se desarrolla en un escenario singular en el Teatro Afundación. Cuatro conciertos pensados para un público muy amplio, mucho más allá del ya aficionado. Hoy se rendirá homenaje a Duke Ellington.
Y además, presentación literaria, proyección cinematográfica, actividades infantiles, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este lunes 6 de octubre de 2025
El historiador y periodista, Giles Tremlett es el encargado de impartir la charla coloquio de Club FARO en la que abordará una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.
Y además, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 3 de octubre de 2025
«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo», por José Miguel Parra, en el Club FARO.
Y además: presentación literaria, tertulia poética, encuentro literario, espectáculo callejero en Porta do Sol, teatro, monólogo y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 2 de octubre de 2025
«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant». Ana Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra Von Kant, una diseñadora de moda que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. En la obra desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder o las relaciones de pareja.
Y además, presentaciones literarias, proyección, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 1 de octubre de 2025
Fernando Castro, premio Galaxia de Novela 2025 dará una charla del thriller literario en Club Faro. La presentación correrá a cargo de Carolina Sertal, periodista en el Faro de Vigo y el director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además, presentaciones literarias, la gala «Premios Policía Nacional», visitas guiadas de «Tardes en el museo» y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 30 de septiembre de 2025
El contrabajista Xurxo Estévez vuelve a A Casa de Arriba acompañado del pianista Sunil López y el baterista Miguel Fernández para dar un concierto vibrante y lleno de energía. Será una noche de jazz en la que interpretarán composiciones de autor y clásicos del cancionero americano. Tras el concierto habrá una ‘jam session’.
Y además: encuentros literarios con Llerena Perozo Porteiro y Albino Prada, club de lectura, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 29 de septiembre de 2025
Hoy, en el Club Faro: «Siete maneras de ser feliz según los clásicos», con Daniel Tubau. El filósofo hablará de siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo, el aristotelismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.
Y además: Cine Clube Lumière, exposiciones y conferencia de la Policía Nacional.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 26 de septiembre de 2025
Arranca el IX Foro de Educación. Formación homologada por la Consellería de Educación. Doce horas de conferencias y talleres diseñados para ofrecer formación, reflexión y herramientas prácticas a docentes, familias, estudiantes y profesionales del sector educativo. Hoy tendrán lugar los talleres simultáneos y la charla de Miguel Ángel Tobías: «El guion de tu vida».
Y además: Freixo Rock, aniversario del Club de los disfrutones, literatura, mercadillo de ropa «vintage», Galician Freaky Film Festival y conciertos.
