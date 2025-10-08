Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer hoy 8 de octubre en Vigo: la psicóloga María Esclapez, en Club FARO

La psicóloga María Esclapez mostrará en el Club FARO cómo reorientar el miedo, una emoción a menudo paralizante, en un motor de cambio en la charla «Transformar tu miedo en tu poder».

Y además: presentación literaria; proyecciones cinematográficas de CinemAteneo, Impulsa Cine y Vigo Pontes; actos por el Día mundial de la parálisis cerebral; y talleres de videojuegos retro.

