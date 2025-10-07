Matamá siembra y recoge: «esfollada do millo» y magosto popular este sábado
Habrá una «andaina tradicional», un espectáculo infantil y música en una jornada que recupera y pone en valor las tradiciones del campo
Por el mes de mayo, Matamá echó el maíz en su fiesta de la «Sementeira», que suma doce ediciones. Ahora es tiempo de recoger y de celebrar. Este sábado, el Colectivo Malaherba organiza la Festa da Recollida e Magosto con un conjunto de actividades que recuperan y ponen en valor las tradiciones del campo.
Los bueyes volverán a las calles de la parroquia para una «andaina tradicional» de dos kilómetros que saldrá (17h) de las inmediaciones del Muíño da Regueira, donde se celebra la fiesta, y discurrirá por O Muíño do Cercado, A Barxa das Pedras y Praza de San Mauro hasta regresar al punto de partida.
Tras la recogida del cereal, «como se facía no pasado», comenzará la «esfollada do millo» (18.30h), amenizada por el grupo de música tradicional Folieiros. Además, los más pequeños contarán con un espectáculo infantil a cargo de Peter Punk (a las 19.30h).
La jornada, en la que también habrá muiñadas y talleres, se completa con un magosto popular (a partir de las 20h) y la actuación de O’Leo de Matamá (21h).
Esta XI Festa da Recolleita cuenta con la colaboración de la Asociación Veciñal de Matamá A Unión, Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra
