Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 1 de octubre de 2025

Fernando Castro, premio Galaxia de Novela 2025 dará una charla del thriller literario en Club Faro. La presentación correrá a cargo de Carolina Sertal, periodista en el Faro de Vigo y el director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

Y además, presentaciones literarias, la gala «Premios Policía Nacional», visitas guiadas de «Tardes en el museo» y exposiciones.

