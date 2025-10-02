En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 2 de octubre de 2025
«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant». Ana Torrent será la encargada de darle vida a un personaje de referencia en el teatro occidental del siglo pasado: Petra Von Kant, una diseñadora de moda que tras dejar a su esposo se enamora de otra mujer. En la obra desfilan temas e invitaciones a la reflexión sobre cuestiones como el poder o las relaciones de pareja.
Y además, presentaciones literarias, proyección, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 1 de octubre de 2025
Fernando Castro, premio Galaxia de Novela 2025 dará una charla del thriller literario en Club Faro. La presentación correrá a cargo de Carolina Sertal, periodista en el Faro de Vigo y el director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.
Y además, presentaciones literarias, la gala «Premios Policía Nacional», visitas guiadas de «Tardes en el museo» y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 30 de septiembre de 2025
El contrabajista Xurxo Estévez vuelve a A Casa de Arriba acompañado del pianista Sunil López y el baterista Miguel Fernández para dar un concierto vibrante y lleno de energía. Será una noche de jazz en la que interpretarán composiciones de autor y clásicos del cancionero americano. Tras el concierto habrá una ‘jam session’.
Y además: encuentros literarios con Llerena Perozo Porteiro y Albino Prada, club de lectura, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 29 de septiembre de 2025
Hoy, en el Club Faro: «Siete maneras de ser feliz según los clásicos», con Daniel Tubau. El filósofo hablará de siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo, el aristotelismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.
Y además: Cine Clube Lumière, exposiciones y conferencia de la Policía Nacional.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 26 de septiembre de 2025
Arranca el IX Foro de Educación. Formación homologada por la Consellería de Educación. Doce horas de conferencias y talleres diseñados para ofrecer formación, reflexión y herramientas prácticas a docentes, familias, estudiantes y profesionales del sector educativo. Hoy tendrán lugar los talleres simultáneos y la charla de Miguel Ángel Tobías: «El guion de tu vida».
Y además: Freixo Rock, aniversario del Club de los disfrutones, literatura, mercadillo de ropa «vintage», Galician Freaky Film Festival y conciertos.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 25 de septiembre de 2025
Concierto en La Fábrica de Chocolate de Eddie Dark, el alter ego vampírico de Nikolas Petsitis. Nacido en Atenas, fusiona en este proyecto los ritmos hipnóticos del EBM old-school con la agresiva melancolía de la escena synth-punk griega. El sonido de She Can´t Afford Mascara es una mezcla de synth-punk y darkwave con influencias EBM y beats masoquistas.
Y además: conciertos, Galician Freaky Film Festival, aniversario del Club de los disfrutones y los actos por el Día de la Policía.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 24 de septiembre de 2025
El filósofo, investigador y docente José Antonio Marina, explicará en Club FARO cómo fortalecer el pensamiento crítico con la charla: «Inmunízate contra la desinformación».
Y además: Novena edición del Galician Freaky Film Festival, Inauguración de «Teo Soriano», música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 23 de septiembre de 2025
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas. Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 23 de septiembre de 2025 en Vigo:
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 22 de septiembre de 2025
El Club FARO: «Cuando ya nada es urgente» de Pedro Piqueras
El periodista ofrecerá una lectura emocional con aprendizajes y reflexiones sobre la verdad y la mentira, además de anécdotas sobre su larga y prolífica carrera. La presentación correrá a cargo de, también periodista, Manuel Villanueva.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 22 de agosto de 2025
Cine al aire libre en el pazo Quiñones de León. Bajo el título «Érase una vez en una mansión británica», este viernes arranca en los jardines del pazo Quiñones de León, en Castrelos, un ciclo de proyecciones de cine al aire libre de entrada gratuita. Hoy se exhibe la cinta de animación «Corgi: las mascotas de la reina».
