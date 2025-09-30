Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 30 de septiembre de 2025

El contrabajista Xurxo Estévez vuelve a A Casa de Arriba acompañado del pianista Sunil López y el baterista Miguel Fernández para dar un concierto vibrante y lleno de energía. Será una noche de jazz en la que interpretarán composiciones de autor y clásicos del cancionero americano. Tras el concierto habrá una ‘jam session’.

Y además: encuentros literarios con Llerena Perozo Porteiro y Albino Prada, club de lectura, conciertos y exposiciones.

Consulta la agenda completa del día aquí.