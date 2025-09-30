Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

En Directo
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 30 de septiembre de 2025
El contrabajista Xurxo Estévez vuelve a A Casa de Arriba acompañado del pianista Sunil López y el baterista Miguel Fernández para dar un concierto vibrante y lleno de energía. Será una noche de jazz en la que interpretarán composiciones de autor y clásicos del cancionero americano. Tras el concierto habrá una ‘jam session’.
Y además: encuentros literarios con Llerena Perozo Porteiro y Albino Prada, club de lectura, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 29 de septiembre de 2025
Hoy, en el Club Faro: «Siete maneras de ser feliz según los clásicos», con Daniel Tubau. El filósofo hablará de siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo, el aristotelismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.
Y además: Cine Clube Lumière, exposiciones y conferencia de la Policía Nacional.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 26 de septiembre de 2025
Arranca el IX Foro de Educación. Formación homologada por la Consellería de Educación. Doce horas de conferencias y talleres diseñados para ofrecer formación, reflexión y herramientas prácticas a docentes, familias, estudiantes y profesionales del sector educativo. Hoy tendrán lugar los talleres simultáneos y la charla de Miguel Ángel Tobías: «El guion de tu vida».
Y además: Freixo Rock, aniversario del Club de los disfrutones, literatura, mercadillo de ropa «vintage», Galician Freaky Film Festival y conciertos.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 25 de septiembre de 2025
Concierto en La Fábrica de Chocolate de Eddie Dark, el alter ego vampírico de Nikolas Petsitis. Nacido en Atenas, fusiona en este proyecto los ritmos hipnóticos del EBM old-school con la agresiva melancolía de la escena synth-punk griega. El sonido de She Can´t Afford Mascara es una mezcla de synth-punk y darkwave con influencias EBM y beats masoquistas.
Y además: conciertos, Galician Freaky Film Festival, aniversario del Club de los disfrutones y los actos por el Día de la Policía.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 24 de septiembre de 2025
El filósofo, investigador y docente José Antonio Marina, explicará en Club FARO cómo fortalecer el pensamiento crítico con la charla: «Inmunízate contra la desinformación».
Y además: Novena edición del Galician Freaky Film Festival, Inauguración de «Teo Soriano», música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 23 de septiembre de 2025
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas. Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 23 de septiembre de 2025 en Vigo:
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 22 de septiembre de 2025
El Club FARO: «Cuando ya nada es urgente» de Pedro Piqueras
El periodista ofrecerá una lectura emocional con aprendizajes y reflexiones sobre la verdad y la mentira, además de anécdotas sobre su larga y prolífica carrera. La presentación correrá a cargo de, también periodista, Manuel Villanueva.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 22 de agosto de 2025
Cine al aire libre en el pazo Quiñones de León. Bajo el título «Érase una vez en una mansión británica», este viernes arranca en los jardines del pazo Quiñones de León, en Castrelos, un ciclo de proyecciones de cine al aire libre de entrada gratuita. Hoy se exhibe la cinta de animación «Corgi: las mascotas de la reina».
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 21 de agosto de 2025
Jay Doe, «One man blues band», de concierto en La Pecera. Javier Casal deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. En su actuación ofrecerá versiones de artistas de la talla de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Rolling Stones, haciendo asimismo alguna incursión en melodías de películas muy conocidas pero siempre en torno al blues, el rhythm and blues o el country, con siempre dinámicos escarceos con el swing y el jazz.
Y además, Vigo Nature, Círculo de lectura, actividades para niños en Castrelos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 20 de agosto de 2025
En Vigo Nature, las actividades «Coñecendo o noso sol» (18.00 horas) y «Exoplanetas» (19.00), en la que los participantes podrán descubrir, en la primera, los movimientos del astro rey a través de un telescopio y construir asimismo su propio reloj de sol; y, en la segunda, podrá profundizar en el conocimiento de los planetas extrasolares que orbitan una estrella distinta al astro rey. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.
Además, actividades infantiles y exposiciones.
