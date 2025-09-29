Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Daniel Tubau, invitado este lunes en el Club Faro / FDV

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 29 de septiembre de 2025

Hoy, en el Club Faro: «Siete maneras de ser feliz según los clásicos», con Daniel Tubau. El filósofo hablará de siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el estoicismo, el aristotelismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.

Y además: Cine Clube Lumière, exposiciones y conferencia de la Policía Nacional.

