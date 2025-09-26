Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 26 de septiembre de 2025

Arranca el IX Foro de Educación. Formación homologada por la Consellería de Educación. Doce horas de conferencias y talleres diseñados para ofrecer formación, reflexión y herramientas prácticas a docentes, familias, estudiantes y profesionales del sector educativo. Hoy tendrán lugar los talleres simultáneos y la charla de Miguel Ángel Tobías: «El guion de tu vida».

Y además: Freixo Rock, aniversario del Club de los disfrutones, literatura, mercadillo de ropa «vintage», Galician Freaky Film Festival y conciertos.

Consulta la agenda completa aquí.