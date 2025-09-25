Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 25 de septiembre de 2025

Concierto en La Fábrica de Chocolate de Eddie Dark, el alter ego vampírico de Nikolas Petsitis. Nacido en Atenas, fusiona en este proyecto los ritmos hipnóticos del EBM old-school con la agresiva melancolía de la escena synth-punk griega. El sonido de She Can´t Afford Mascara es una mezcla de synth-punk y darkwave con influencias EBM y beats masoquistas.

Y además: conciertos, Galician Freaky Film Festival, aniversario del Club de los disfrutones y los actos por el Día de la Policía.

Consulta la agenda completa aquí.