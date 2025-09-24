Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 21 de agosto de 2025

Jay Doe, «One man blues band», de concierto en La Pecera. Javier Casal deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. En su actuación ofrecerá versiones de artistas de la talla de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Rolling Stones, haciendo asimismo alguna incursión en melodías de películas muy conocidas pero siempre en torno al blues, el rhythm and blues o el country, con siempre dinámicos escarceos con el swing y el jazz.

Y además, Vigo Nature, Círculo de lectura, actividades para niños en Castrelos y exposiciones.

