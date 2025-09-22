En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 22 de septiembre de 2025
El Club FARO: «Cuando ya nada es urgente» de Pedro Piqueras
El periodista ofrecerá una lectura emocional con aprendizajes y reflexiones sobre la verdad y la mentira, además de anécdotas sobre su larga y prolífica carrera. La presentación correrá a cargo de, también periodista, Manuel Villanueva.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 22 de agosto de 2025
Cine al aire libre en el pazo Quiñones de León. Bajo el título «Érase una vez en una mansión británica», este viernes arranca en los jardines del pazo Quiñones de León, en Castrelos, un ciclo de proyecciones de cine al aire libre de entrada gratuita. Hoy se exhibe la cinta de animación «Corgi: las mascotas de la reina».
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 21 de agosto de 2025
Jay Doe, «One man blues band», de concierto en La Pecera. Javier Casal deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. En su actuación ofrecerá versiones de artistas de la talla de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Rolling Stones, haciendo asimismo alguna incursión en melodías de películas muy conocidas pero siempre en torno al blues, el rhythm and blues o el country, con siempre dinámicos escarceos con el swing y el jazz.
Y además, Vigo Nature, Círculo de lectura, actividades para niños en Castrelos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 20 de agosto de 2025
En Vigo Nature, las actividades «Coñecendo o noso sol» (18.00 horas) y «Exoplanetas» (19.00), en la que los participantes podrán descubrir, en la primera, los movimientos del astro rey a través de un telescopio y construir asimismo su propio reloj de sol; y, en la segunda, podrá profundizar en el conocimiento de los planetas extrasolares que orbitan una estrella distinta al astro rey. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.
Además, actividades infantiles y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 19 de agosto de 2025
Dani Font Trío + Jam Session. Proyecto que, junto a Alexandre Touceda en el contrabajo y David Puime en la batería, lleva ya más de 10 años en activo. En esta ocasión el trío presenta composiciones de autores coma Oliver Nelson, Charles Mingus ou Herbie Hancock, para dar paso a la posterior jam session.
Y además, actividades para niños y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 15 de agosto de 2025
Hoy, Ali Campbell, voz de la legendaria UB40, en Castrelos; Vigo Nature, Mercadillo, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 14 de agosto de 2025
Hoy, la Orquesta Mondragón abre los conciertos de San Roque, Vigo Nature, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy, exposiciones y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025
Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Detenido un conductor tras estampar su coche en un negocio de Porta do Sol
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad