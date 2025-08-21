En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 21 de agosto de 2025
Jay Doe, «One man blues band», de concierto en La Pecera. Javier Casal deja escapar su «alter ego» más blusero con el nombre de Jay Doe. En su actuación ofrecerá versiones de artistas de la talla de Robert Johnson, Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broonzy, Elmore James, combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Rolling Stones, haciendo asimismo alguna incursión en melodías de películas muy conocidas pero siempre en torno al blues, el rhythm and blues o el country, con siempre dinámicos escarceos con el swing y el jazz.
Y además, Vigo Nature, Círculo de lectura, actividades para niños en Castrelos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 20 de agosto de 2025
En Vigo Nature, las actividades «Coñecendo o noso sol» (18.00 horas) y «Exoplanetas» (19.00), en la que los participantes podrán descubrir, en la primera, los movimientos del astro rey a través de un telescopio y construir asimismo su propio reloj de sol; y, en la segunda, podrá profundizar en el conocimiento de los planetas extrasolares que orbitan una estrella distinta al astro rey. Además, de 13.00 a 13.15 horas, los interesados pueden ver la alimentación de las tortugas e iguanas en el exotarium del recinto, pudiendo observar su dieta y su forma de alimentarse.
Además, actividades infantiles y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 19 de agosto de 2025
Dani Font Trío + Jam Session. Proyecto que, junto a Alexandre Touceda en el contrabajo y David Puime en la batería, lleva ya más de 10 años en activo. En esta ocasión el trío presenta composiciones de autores coma Oliver Nelson, Charles Mingus ou Herbie Hancock, para dar paso a la posterior jam session.
Y además, actividades para niños y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 15 de agosto de 2025
Hoy, Ali Campbell, voz de la legendaria UB40, en Castrelos; Vigo Nature, Mercadillo, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 14 de agosto de 2025
Hoy, la Orquesta Mondragón abre los conciertos de San Roque, Vigo Nature, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy, exposiciones y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025
Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025
Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025
Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Uber llega a pedir más de 200 euros los sábados por la noche por viajes de quince minutos
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas