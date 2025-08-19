En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 19 de agosto de 2025
Dani Font Trío + Jam Session. Proyecto que, junto a Alexandre Touceda en el contrabajo y David Puime en la batería, lleva ya más de 10 años en activo. En esta ocasión el trío presenta composiciones de autores coma Oliver Nelson, Charles Mingus ou Herbie Hancock, para dar paso a la posterior jam session.
Y además, actividades para niños y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 15 de agosto de 2025
Hoy, Ali Campbell, voz de la legendaria UB40, en Castrelos; Vigo Nature, Mercadillo, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 14 de agosto de 2025
Hoy, la Orquesta Mondragón abre los conciertos de San Roque, Vigo Nature, conciertos y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy, exposiciones y música.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025
Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025
Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025
Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025
Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025
Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones.
