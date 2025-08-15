Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.

R. V. Ali Campbell. / FdV ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 15 de agosto de 2025 Hoy, Ali Campbell, voz de la legendaria UB40, en Castrelos; Vigo Nature, Mercadillo, música y exposiciones. Consulta aquí la agenda completa del día.

R. V. Javier Gurruchaga. | Toni Albir ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 14 de agosto de 2025 Hoy, la Orquesta Mondragón abre los conciertos de San Roque, Vigo Nature, conciertos y exposiciones. Consulta aquí la agenda completa del día.

R. V. Exposición «Litografías» na Fundación Laxeiro de Vigo. / Eli Regueira ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 13 de agosto de 2025 Hoy, exposiciones y música. Consulta aquí la agenda completa de hoy.

R. V. Concierto de la Unión Musical de Coruxo en la Praza da Princesa. / Alba Villar ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025 Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones. Consulta la agenda completa del día aquí.

R. V. Miembros de la banda Cochambre. / D. Bares ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025 Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones. Consulta la agenda completa del día aquí.

R. V. Los Marcianos. / Jose Lores ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025 Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones. Consulta aquí la agenda completa de hoy.

R. V. Vicco, sobre el escenario del Lalín Arena. / BERNABÉ ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025 Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones. Consulta la agenda completa aquí.

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025 Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar. Consulta aquí la agenda completa.

R. V. Exposición «Art Vigo», en las Galerías Durán. / Jose Lores ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025 Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones. Consulta la agenda del día aquí.