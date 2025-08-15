En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 15 de agosto de 2025
Hoy, Ali Campbell, voz de la legendaria UB40, en Castrelos; Vigo Nature, Mercadillo, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 14 de agosto de 2025
Hoy, la Orquesta Mondragón abre los conciertos de San Roque, Vigo Nature, conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy, exposiciones y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025
Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025
Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025
Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025
Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025
Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 1 de agosto de 2025
Hoy, «La Traviata», un clásico en Castrelos; Feria del libro antiguo y de ocasión; música y exposiciones.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente