Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.

Última hora de todos los planes, conciertos y eventos de Galicia y norte de Portugal

Última hora de todos los planes, conciertos y eventos de Galicia y norte de Portugal / FDV

R. V.

No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.

Puedes seguir a Visado en Facebook o apuntarte a nuestra newsletter semanal con recomendaciones de planes en Vigo, Galicia y Portugal.
  1. Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
  2. Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
  3. Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
  4. Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
  5. Cara y cruz de la playa de As Pipas
  6. Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
  7. Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
  8. «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña

