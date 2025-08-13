En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
Última hora de todas las actividades y entretenimiento de la comunidad gallega y Portugal. Si, además, quieres recibir toda esta información en tu correo electrónico, apúntate aquí a nuestra newsletter de Visado y cada viernes tendrás en tu email una completa agenda.
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 13 de agosto de 2025
Hoy, exposiciones y música.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025
Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025
Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025
Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025
Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025
Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 1 de agosto de 2025
Hoy, «La Traviata», un clásico en Castrelos; Feria del libro antiguo y de ocasión; música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 31 de julio en Vigo
Vanesa Martín presenta «Casa Mía» en Castrelos, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, Círculo de lectura, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 30 de julio de 2025
Hoy, concierto de la Unión Musical de Valladares, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones.
