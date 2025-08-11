En Directo
Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto
No te pierdas ningún plan de Vigo en particular, Galicia en general e incluso el norte de Portugal. La última hora de los mejores conciertos, exposiciones, rutas o planes con niños, en nuestra completa agenda.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de lunes 11 de agosto de 2025
Hoy, la Unión Musical de Coruxo lleva sus ritmos a la Praza da Princesa y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025
Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025
Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025
Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025
Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025
Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 1 de agosto de 2025
Hoy, «La Traviata», un clásico en Castrelos; Feria del libro antiguo y de ocasión; música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 31 de julio en Vigo
Vanesa Martín presenta «Casa Mía» en Castrelos, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, Círculo de lectura, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 30 de julio de 2025
Hoy, concierto de la Unión Musical de Valladares, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 29 de julio de 2025
Hoy arranca en la finca de San Roque el XVII Certame Cancións dos Nosos Barrios y además, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones.
