Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

R. V. Miembros de la banda Cochambre. / D. Bares ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 8 de agosto de 2025 Hoy, Cochambre lleva el death metal a Villa Solita; cuentacuentos y ‘escape room’ familiar; conciertos y exposiciones. Consulta la agenda completa del día aquí.

R. V. Los Marcianos. / Jose Lores ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025 Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones. Consulta aquí la agenda completa de hoy.

R. V. Vicco, sobre el escenario del Lalín Arena. / BERNABÉ ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025 Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones. Consulta la agenda completa aquí.

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025 Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar. Consulta aquí la agenda completa.

R. V. Exposición «Art Vigo», en las Galerías Durán. / Jose Lores ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025 Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones. Consulta la agenda del día aquí.

R. V. «La Traviata». / FdV ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 1 de agosto de 2025 Hoy, «La Traviata», un clásico en Castrelos; Feria del libro antiguo y de ocasión; música y exposiciones. Consulta aquí la agenda completa de hoy.

R. V. Vanesa Martín. / Rafa Vázquez ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 31 de julio en Vigo Vanesa Martín presenta «Casa Mía» en Castrelos, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, Círculo de lectura, música y exposiciones. Consulta aquí la agenda completa de hoy.

R. V. Un concierto anterior de la Unión Musical de Valladares. | A. Villar ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 30 de julio de 2025 Hoy, concierto de la Unión Musical de Valladares, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones. Consulta la agenda completa aquí.

R. V. Concierto de una edición anterior de«Cancións dos nosos barrios». / Marta G. Brea ¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 29 de julio de 2025 Hoy arranca en la finca de San Roque el XVII Certame Cancións dos Nosos Barrios y además, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones. Consulta la agenda completa aquí.