Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este 7 de agosto de 2025
Hoy, presentaciones literarias, Vigo Nature, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 6 de agosto de 2025
Cierre en Coia de la gira Los40 Summer Live, Vigo Nature, charla sobre superación personal, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 5 de agosto de 2025
Hoy, muestra sobre los vikingos en Galicia, en el Museo del Mar.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 4 de agosto de 2025
Hoy, «Art Vigo», una feria de arte multidisciplinar, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 1 de agosto de 2025
Hoy, «La Traviata», un clásico en Castrelos; Feria del libro antiguo y de ocasión; música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este jueves 31 de julio en Vigo
Vanesa Martín presenta «Casa Mía» en Castrelos, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, Círculo de lectura, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este miércoles 30 de julio de 2025
Hoy, concierto de la Unión Musical de Valladares, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 29 de julio de 2025
Hoy arranca en la finca de San Roque el XVII Certame Cancións dos Nosos Barrios y además, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este lunes 28 de julio de 2025
Hoy, Festival Folclórico Internacional de Coruxo, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Presentación de libro y conferencia, música y exposiciones.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 25 de julio de 2025
Hoy, Festival de corales con motivo del Día de Galicia en As Travesas, Feira do Libro Antigo e de Ocasión, Vigo Nature, Mercadillo especial Día de Galicia, música y exposiciones.
