Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este viernes 23 de mayo de 2025

Pedro Feijoo charla en el Club FARO sobre «Onde nacen as bestas». «Onde nacen as bestas. Unha novela escura no universo Romasanta» es el título de la charla-coloquio ofrecida por Pedro Feijoo, quien en su nueva novela nos sumerge en una historia de violencia ancestral, silencios familiares e identidades ocultas. Presentan: Rafa Valero (periodista) y Fran Alonso (director de Xerais).

Y además: cine, cuentos infantiles, desfile solidario, monólogos y conciertos.