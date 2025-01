Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este jueves 19 de diciembre de 2024

Presentación do libro «As recetas de ‘A voltas co prato’». Estarán presentes no acto de estrea deste volumen editorial a cociñeira do programa da Televisión de Galicia, Merchi Rodal, e Fran Cañotas, presentador do mesmo.

E ademais: presentacións literarias, música, teatro e exposicións.