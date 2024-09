Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Other Game cierra con su música rock y heavy el ciclo Curiosidades Solita

El grupo vigués Other Game cierra esta noche el ciclo de conciertos Curiosidades Solita, organizado por el Concello para impulsar la música local, con una actuación en la que ofrecerá tanto composiciones propias como versiones de grandes grupos del rock y del heavy. Entre otras, el público podrá escuchar canciones como “Are you gonna be my girl”, de Jet, además de temas de bandas como Nirvana, Metallica o Muse.

Conoce toda la agenda para el día de hoy: