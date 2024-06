Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

¿Qué hacer en Vigo? La agenda completa de este jueves 27 de junio en 2024

SnAAck Galicia llega hoy a Fundación Sales con un la primera edición de un proyecto cultural que une música, mercado, arte o gastronomía. Así, la programación ofrecerá música electrónica con sesiones a cargo de Tropical Boy, María Vilas y Cristian Penelas, que organiza el certamen con Bego Arana. También habrá un mercado con propuestas artísticas, vintage y de autocreación como Coco y Lobo, La jirafa azul y Le Carmen vintage, entre otros, junto a talleres infantiles y cuentacuentos con Antela Cid y Cecilia Vázquez. Además, habrá un espacio gastronómico con As Lolas y la exposición de fotografía e ilustración "Cores inversas", de David Lodeiro.