El estadounidense Sam Amidon, referencia del folk-rock americano, se ha sumado a la sexta edición del Underfest Son, que se celebrará el 15 y 16 de septiembre en Vigo y que cuenta con Paul Weller como cabeza de cartel.

Con esta incorporación y Weller, son 15 las actuaciones previstas en este festival que ya había confirmado a Blood Red Shoes, _Juno, La Élite, PVA, Ciel, Queidem, LaTorre, Los Mejillones Tigre, Mueveloreina, La Perra Blanco, Yung Prado, Alex Silva y Henry Warrington.

Pero la cosa no acaba ahí. Además de la programación del Underfest SON Estrella Galicia, se anuncian dos nuevos conciertos del ciclo Underfest Bites, que tendrán como protagonistas a la mítica banda neoyorquina The Dictators el 2 Octubre y el primer concierto en Galicia de John Grant el 19 Noviembre. Este ciclo de conciertos internacionales nace este año con la intención de mantener vivo el espíritu del Underfest SON Estrella Galicia antes y después del festival. Dentro de este ciclo ya han actuado los americanos Marah y Miranda & The Beat.

Los abonos generales para el festival se agotaron a las pocas horas de ponerlos a la venta pero todavía quedan disponibles entradas de día, junto a entradas individuales para algunos conciertos. Una vez se presente el cartel completo, se activarán nuevas opciones de entradas. Entre otras, para aquellos que tengan su entrada de Paul Weller y quieran cambiarla por un abono que dé derecho a asistir a toda la programación del festival.