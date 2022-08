El mayor festival de Reggaeton de todo Europa llega a Nigrán el próximo fin de semana. El Reggateton Beach Festival se celebrará en Galicia el próximo sábado 12 y domingo 13 de agosto en un horario de 12:00 a 00:00 horas y acogerá a más de una veintena de artistas del género urbano que se darán cita en el Parque Industrial Porto do Molle de Nigrán.

Un evento musical que llega a Galicia después de la polémica cancelación en Tenerife. El destino gallego será la octava parada del festival que solo disfrutará Nigrán.

Ayer la organización del festival publicaba el cartel completo con un sabor agridulce para los asistentes. Nicky Jam se convirtió en el último artista confirmado. Pero la alegría de muchos se vio empañada tras descubrir que del line up había desaparecido dos de los artistas más esperados.

A la asistencia de Nincky Jam se sumaban también Atomic, Otro Way, Jeipy y Aina Da Silva. Sin embargo, de los confirmados iniciales desaparecieron del cartel definitivo Ñengo Flow y Chencho Corleone. Una desaparición de la que los organizadores del evento no han avisado y de la que todavía no han dado explicaciones.

Nicky Jam tendrá lugar en la primera jornada del festival. Otros de los artistas que pisarán el escenario del Reggaton Beach Festival de Galicia el sábado 13 de agosto son Justin Quiles, Tito el Bambino, Bryant Myers, L-Gante, Mariah Angeliq, Boza, Jeipy, Albert González y Cosmik.

El domingo 14 de agosto será el turno del dúo puertorriqueño Zion & Lennox, Feid, Manuel Turizo, Dalex, Juan Magán, Chimbala, Lírico en la casa, Maikel de la calle, Aina Da Silva, Alex Martini, Victor Magan y Sak Luke.