Qué hacer este viernes | Miguel Lago "pone orden" en Ourense

El vigués Miguel Lago ya es uno de los monologuistas más conocidos de España, más aún tras su paso por programas como "El club de la comedia" , "Late motiv", "La resistencia" o "Todo es mentira". Después de varias temporadas de gran éxito con "Soy un miserable", vuelve con "Pone orden", un espectáculo completamente nuevo e inédito en televisión. "Si no me denuncian por este monólogo yo ya no sé qué más hacer", ironiza el cómico, representante del humor más ácido y provocador. - Auditorio Municipal de Ourense - 21.30 - 16.60 E

CONCIERTOS

Vigo

David Regueiro Trío. Tributo a Django Reinhardt. - la pecera - 22.30 - 6 E

Molsom Acoustic Country Trio. Temas propios y versiones. - brewing records - 22.00 - 5 E (incluye una cerveza silvestre)

Teddy Guigoures. Pianista, presenta "Entre nubes e sol". - café uf - 21.3' - 8 E

Nigrán

Sentir Común Fest. Actuarán Dj Jordi XL - Kike Sax, La Patrulla, Wondercovers y Broken Peach. Habrá furgonetas de comida. Venta de entradas en Ataquilla. - ureca - 20.00 - 17 E

Ourense

Filarmónica de Camara de Colonia. En formato de trío, interpretará un repertorio basado en obras románticas, impresionistas y tempranas del siglo XX. - teatro principal - 21.00 - 11.60-21.60 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Ay ya - Macarena Recuerda Shepherd". Danza contemporánea, desde el País Vasco. - sala ártika - 21.30 - 8/12 E

"Epoché del futuro". Silvia Penas, Xavier Bértolo y Diego Buceta, dentro de la iniciativa "Espacio en espera". - marco - de 18.00 a 21.00 - entrada libre y gratuita

Pontevedra

Santi Millán, Javi Sancho y David Amor protagonizan el espectáculo #Lodelarisa. - auditorio sede afundación - 21.00 - 12/15 E