El 'otro' Abel Caballero vuelve hoy a Vigo

O festival internacional da lusofonía Cantos na Maré, con 15 anos de histora, trae o sábado a Pontevedra a Mayra Andrade. A estrela caboverdiana, abandeirada do pop tropical e afincada en Lisboa, vén de lanzar o seu quinto álbum, 'Manga', en crioulo e en portugués. Nel regresa aos sons da música africana do continente (foi gravado en Abidjan e París) coas súas raíces caboverdianas. Neste traballo traza unha delgada liña que oscila entre o urbano, o afrobeat e a música tradicional do seu país. Colabora Kim Alves, o famoso multiinstrumentista da illa, canda unha nova xeración de músicos do Occidente africano e o produtor de Costa do Marfil 2B. - Pazo da cultura, Pontevedra - 20.30 horas - 18 euros (abono 56.60 euros)

Raúl Pérez vuelve con su "show" virtual

Personajes televisivos, periodistas, políticos, deportistas, influencers, cantantes, estrellas de cine... todos se dan cita en "Raulidad virtual", un show interactivo en el que Raúl Pérez da rienda suelta a todos sus talentos. El imitador del programa de Buenafuente, famoso por su imitación de Abel Caballero, juega a presentar la realidad tal y como es y no como la intentan disfrazar. - Teatro Afundación, Vigo - 20.30 horas - Desde 14 euros



CONCIERTOS

Vigo



Cochambre + Salavelatoria. Bandas de death metal y thrash metal, respectivamente. - La fábrica de chocolate club - 21.30 horas - 6 euros

Son da Industria. Con Su Garrido Pombo, Brassica Rapa, As Punkiereteiras, Flow do Toxo. Habrá comida y bebida a precios populares y carpa en caso de lluvia. - Explanada García Picher (junto al antiguo Toys 'r' us) - 20.00 horas - Entrada gratuita

Adrian Timms. El artista inglés, que sustituye a Nadie es Perfecto Blues Band (por un problema de salud de su bajista), reside en Vigo. Además, está trabajando en sacar su primer disco. Tocará versiones de pop, rock y folk, además de tocar algún tema propio. - El contrabajo club - 23.00 horas - 5 euros

Carlos Carranza. Cantante y guitarrista, intérprete de canciones propias e interpretaciones, en estilo country & blues tradicional. Este multiinstrumentista toca en vivo y grabaciones banjo, mandolina, dobro, batería y bajo. - La casa de arriba - 22.00 horas - 5 euros con consumición

Daniel Calá: de Gardel a Sabina. Versiones en acústico: Carlos Gardel, Julio Sosa, Atahualpa Yupanqui... - El rincón de los artistas - 23.00 horas - Entrada gratuita



Moaña



Cherry Sweet. Tres voces femeninas que hacen viajar a los años 50, un tiempo lleno de glamur y swing, con el acompañamiento de contrabajo, guitarra y batería. Concierto de la Rede Galega de Música ao Vivo. - Var con uve - 22.00 horas - Entrada gratuita



Espectáculos

Vigo



Zig Zag Danza. A manipulación de obxectos e os efectos visuais danse a man para crear un espectáculo inusual. Un suxestivo universo que cambia de forma constante. - Sala Ártika - 18.00 horas - 6 / 8 euros