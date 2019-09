Luz ilumina su festival solidario

Luz Casal actúa en la jornada central del Festival de la Luz, que el sábado reúne a una treintena de artistas en su aldea, Boimorto. Junto a ella, Cepeda, Gusgus, Delaporte, Putochinomaricón, Chirs Barron o los vigueses Presumido, entre muchos otros. Este año la recaudación de taquilla se repartirá entre las asociaciones Anxiños, para la recuperación e integración de niños y adolescentes con trastornos mentales graves, y Asanog, de niños oncológicos. - Boimorto - desde las 12.10 horas - 10 euros



CONCIERTOS

Vigo



Mi Capitán. Banda formada por músicos procedentes de grandes grupos de la escena musical barcelonesa: Standstill, Egon Soda y Love of Lesbian. - terraza del auditorio mar de vigo - 20.30 horas - invitaciones gratis (250 plazas) a recoger hoy en taquilla de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas

Sinsal SON Estrella Galicia Museo do Mar. La artista andaluza Rocío Márquez, considerada como la voz de la nueva generación del cante jondo, protagoniza la primera jornada de este festival. Además, actuarán Y La Bamba, Mary Lattimore, FAIA, Iko Cuyagua y una artista más por confirmar. - Museo do Mar - 19.00 - 25 euros

Deteriorados. Grupo musical intergeneracional. Se trata de proyecto de innovación social vinculado con la Universidad de Santiago de Compostela. En esta ocasión realizarán un concierto en el que presentarán su nuevo cassette. - De Catro a Catro - 21.00 horas - Entrada gratuita

Tati's Joplin. Grandes temas de Janis Joplin a los que han sumado otros clásicos de Etta James, Nina Simone o Tina Turner, entre otros. - El Contrabajo Club - 23.00 horas - 5 euros

Causa Xusta. Marta, Lúa, Alberto, Alba y Aida forman esta banda gallega. - La Fábrica de Chocolate Club - 22.00 horas - 5 euros

Alberto Cunha. Dos pases con los mayores éxitos del Rey del Rock... En el primero, todos los primeros éxitos de Elvis: "Heartbreak Hotel", "All shook up", "Trouble", "Jailhouse Rock"... Y en el segundo pase, un viaje imaginario a uno de los míticos conciertos del Rey en los años 70: "Always on my mind", "I just can't help believin", `"In the ghetto"... - La Pecera - 22.30 horas - 5 euros

Nos Trío. Dania Martínez (voz), Marchetta (batería) y Meu (piano). - La Galeriajazz - 22.30 horas - 5 euros

Daniel Calá. "De Gardel a Sabina", con versiones y temas propios. - el rincón de los artistas - 23.00 horas - Gratuito



ESPECTÁCULOS

Vigo

"Daimon y la jodida lógica". Matarile Teatro vuelve con una obra de gran formato con 9 intérpretes en escena. - sala ártika - 21.30 horas - 8/12 euros