Qué hacer este sábado | Blanco y Touriñán, dúo cómico playero

Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán comparten en Pontevedra "Una noche en la playa", una comedia "con mar de fondo" escrita y dirigida por el también gallego Javier Veiga. Una noche en la playa es una comedia de dos personajes. Dos tipos muy distintos que coinciden al atardecer en una playa frente el mar. Klaus y Manuel, un sueco y un gallego, que se parecen lo mismo que el restaurante del Ikea a un Furancho de la aldea. En la playa no queda nadie; solo Manuel, que trabaja en el chiringuito, y Klaus, un turista que no quiere levantar el culo de la última hamaca que queda por recoger. Así arranca el conflicto de estos dos tipos: uno quiere marchar para casa a dormir, y lo otro quiere que le pongan la última cerveza y un hombro para llorar sus penas por su corazón roto. - auditorio sede afundación, pontevedra - 21.00 - desde 15 E

CONCIERTOS

Vigo

Ex Hedera. Proyecto de dos músicos vigueses que viven a 700 kms de distancia el uno del otro. - la iguana club - 23.30 - 6 E

Not For Sale. Fernando López Tarrío "Nano" (guitarra), Andrés R. Ayuso (batería) y Jordi Cavallé Vives (bajo), entre otros, forman este grupo de rock de temas propios y versiones. - la pecera - 22.30 - 3 E

Mos

Fiandola. El grupo folk presenta su cuarto disco, "Cordame". - sala rebullón - 22.00 - 8 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Gesto". Colectivo In Extremis. "Gesto" é unha conferencia sobre os extremos. Nela poñemos a mirada nos lugares nos que cremos que a esencia está máis viva, lonxe do equilibrio e da mesura, no seu grao máis elevado, intenso ou activo. En "Gesto" hai rostros que se expanden e contráense, frases lapidarias, discursos apocalípticos, desexo desmesurado, cabalos salvaxes, precariedade vital, amor pasional, corpos que se transforman e que asumen riscos. - sala ártika - 21.30 - 8/10 E

Verín

"De Simba a Kiara", tributo al Rey León. Diez artistas en el escenario, divertidas coreografías, voces en directo que interpretan las canciones del Rey León 1, 2 y 3, y hasta una jirafa de más de cuatro metros de altura, que hará las delicias de los más peques de la casa en un espectáculo mágico para disfrutar en familia. - auditorio municipal - 17.00 y 19.00 - 12/15 E