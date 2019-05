Qué hacer este viernes | Rubén Pozo y Lichis comparten mesa y cartel

"Mesa para dos" es el proyecto con el que Rubén Pozo y Lichis desembarcan esta noche en Vigo. El exmiembro y fundador de Pereza, y la voz y alma de La Cabra Mecánica, "Lichis", dos rockeros con el reconocimiento de la crítica y el público, enamorados ambos de la música, unen fuerzas para ofrecer un espectáculo que deleitará a quienes aman el buen rock con temas de cada uno de los artistas y otros nuevos compuestos en exclusiva para este nuevo proyecto como pareja artística. "Mesa para dos" se gestó en Aranda de Duero, en el Sonorama Ribera del pasado agosto. Pozo y Lichis unieron sus fuer-zas y alumbraron esta gira conjunta en la que suman 28 paradas en otras tantas ciudades durante cinco meses. "Habrá que vivir" es el tercer álbum en solitario de Rubén Pozo, más madrileño, más pegadizo y más divertido que los que le preceden. El último álbum publicado por Lichis es "Mariposas & Torneos de verano", un trabajo en el que vuelve a mostrar su capacidad como compositor, letrista y multiinstrumentista. Juntos logran fusionar lo mejor de cada uno por separado. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 14/16 E

CONCIERTOS

Vigo

Nick Moss Band. Uno de los mejores guitarristas de blues de Chicago, Nick Moss, y uno de los mejores armonicistas, Dennis Gruenling, en la banda que abre el festival Stomp and Holler. - sala rouge - 22.30 - 10/15 E

John Duer & The Blues Freaks + Julián Maeso como artista invitado. Y además, BluesFellas. Segunda jornada del nuevo festival Black in Vigo. Al terminar el concierto pinchará el DJ Jorge Soul Jacket. - sinatra cóctel bar - 21.00 - 12 E

Johnny B. Zero. Los valencianos Johnny B. Zero vuelven a La Iguana para presentar su último trabajo: "Suicide Watermelon Stories". La banda presenta influencias del pop, soul y rock de los 60 (The Beatles, Bob Dylan, Marvin Gaye...), pero cuestionando esos referentes desde la electrónica, el jazz o el punk. - la iguana club - 23.30 - 5/8 E

The Olivic Blues Band. Grupo formado por miembros de formaciones viguesas influenciada por el blues, el rock and roll y el soul. - la pecera - 23.00 - 5 E

Sunil López & Rubén Fernández. Dúo que explora os sons dunha música que mistura o jazz, o pop e a raíz tradicional galega. - La Casa de Arriba - 22.00 - 5 E

Ben Senmedo. En directo. - dorneiros - 13.30 - entrada gratuita

ESPECTÁCULOS

Vigo

La magia de Sara Rodríguez. Magia con objetos cotidianos y humor. - ártika - 23.00 - 8/10 E

"O estado cru". Iria Sobrado. IX Programa Vigo en Bruto. - teatro ensalle - 22.00 - 9 E