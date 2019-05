Qué hacer este sábado | Los Morancos te cuentan los cuarenta

Los Morancos regresan a Vigo con su espectáculo "X40+", que resume 40 años de éxitos en un solo show. El dúo humorístico cumple 4 décadas en los escenarios y sus amigos más cercanos deciden prepararles una espectacular fiesta sorpresa. Solo habrá una oportunidad para verlos, este sábado, y quedan muy pocas entradas a la venta. - auditorio mar de vigo - 19.30 - 36,60 E

CONCIERTOS

Vigo

Los Rebeldes. Gira con motivo del 40 aniversario de la banda. - Sala Rouge - 22.00 - 18/23 E

Peter Case. Concierto en solitario dentro del festival Stomp and Holler. - radar estudios - 21.00 - 10/15 E

The Lucilles + The Monk Blues Band. Festival Black in Vigo. Al terminar el concierto pinchará el DJ Jorge Soul Jacket. - sinatra cóctel bar - 21.00 - 12 E

OV430. Último concierto de la temporada. Contará como director con el chileno Paolo Bortolameolli, director asistente de la Filarmónica de Los Ángeles, y con la rusa Anastasia Kobekina como violonchelo solista. - Teatro Afundación - 20.30 - desde 5,40 E

Spoonful + The Pretty Shirts. Doble concierto de blues. - sala masterclub - 22.30 - 6/8 E

Yomelo Montosolo. Un show cargado de interacción con el público en el que la diversión y el cachondeo siempre están garantizadas. - la pecera - 23.00 - 3 E

Concierto sorpresa. El Contrabajo Club, una de las más constantes y mejores salas de conciertos de Vigo, despide este fin de semana una etapa, la protagonizada por Rafa Chao en la gerencia. Para este sábado anuncia un concierto sorpresa y Chao dirá ciao a sus muchos amigos y clientes con una sonrisa, ya que, según ha anunciado, otra persona tomará las riendas del local, asegurando así su continuidad. - el contrabajo club, vigo - 22.30 - entrada libre

Mos

MetalXis + Mileth. Bandas de folk metal melódico instrumental y de metal pagano galaico, respectivamente. - sala rebullón - 22.00 - 5/6 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"O estado cru". Iria Sobrado. IX Programa Vigo en Bruto. - teatro ensalle - 22.00 - 9 E

"A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza". A xanela do Maxín. Unha obra simpática e escatolóxica. - sala ártika - 18.00 - 6 E