Qué hacer este sábado | Zahera, Digón y Manquiña, con retranca

Por primera vez juntos en un mismo escenario, el humor surrealista de Luis Zahera (recientemente galardonado con un Goya por su papel de reparto en la película "El reino"), la maestría de Oswaldo Digón y el humor ácido de Manquiña, que estará acompañado de su banda, Los Fabulosos Weekends. Música y humor de la mano en una edición especial de las Noites de retranca en Vigo. - auditorio mar de vigo - 21.00 - 14-60-20.60 E

CONCIERTOS

Vigo

Los Secretos. La veterana banda madrileña inicia en Vigo la gira de presentación de su nuevo disco, "Mi paraíso". - teatro afundación - 21.00 - 28-41 E

Against The Waves + Corrosive + Nazca. Los vascos Corrosive llegan a Galicia para presentar su último trabajo, "Ashes to Ashes. Dust to Dust". Por su lado, la banda de metalcore Against The Waves arroparán a Corrosive en su presentación con su brutal último EP, "Fight or Flee". Estarán acompañados por Nazca, que se ha consolidado como una de las bandas más potentes de la escena viguesa y gallega. - sala masterclub - 21.00 - 8 E

Dazion + Giuseppe Leonardi. Tanto Dazion como Leonardi forman parte del sello holandés Second Circle, división de la aclamada Music From Memory. - sala radar - 21.00 - 8/10 E

David Sancho. Presenta "Piano solo", un disco de jazz con influencias tanto del pop como de la música clásica. - la casa de arriba - 22.00 - 10 E

Bueu

Apache + Martillo. Bandas viguesas de rock stoner. - bar labranza - 22.00 - 4 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Give it a spin" es la nueva propuesta de Pisando Ovos, en la que música y movimiento, desde sus estados más puros, se encuentran a través del diálogo entre un DJ y una bailarina. - teatro ensalle - 22.00 - 9 E

"Polo meu aniversario, superpoderes". De Teatro Avento Produccións. Ethan, William e Fiona son tan diferentes entre eles como calquera preadolescente. A única cousa que teñen en común é que mañá están de aniversario. Van facer trece anos, e acaban de descubrir que os tres teñen superpoderes. - sala ártika - 18.00 - 6 E