Qué hacer este viernes | Awooga y Voltaica, un cartel de alto voltaje para Vigo

La banda de Sheffield (Inglaterra) Awooga, influida por Tool, Frank Zappa y Alice in Chains, y que el año pasado publicó su primer álbum, "Conduit", ofrece en Vigo el primer concierto de su gira europea. Junto a ellos, los vigueses Voltaica, que volverán a compartir escenario con ellos el sábado en Oporto. Voltaica publicó el año pasado un disco sin título tras cuatro años desaparecidos de la escena. La banda viguesa volvía sin su bajista de siempre y con una nueva identidad musical, más anclada en el rock alternativo de los 90 que en el punk inclasificable de antaño. - SALA Masterclub, Vigo - 23.30 - 8 EUROS



CONCIERTOS

Vigo

Sumrrá. Considerado como "el trío más innovador de la escena española", Sumrrá está formado por los músicos Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y L.A.R. Legido (batería). Una formación con una de las trayectorias más sólidas y constantes de la escena jazzística española. - El Contrabajo Club - 23.00 - 8 euros

Maga. El músico sevillano Miguel Rivera (Maga) presenta este 2019 una gira acústica que ya está llegando a su fin. Será un concierto donde darán un tratamiento nuevo,distinto a sus canciones,guitarras acústicas más aparataje electrónico, lo que es igual a diversión. Además, se admiten peticiones. - Sala Sinatra - 22.00 - 8/12 euros

Vowws. Autocalificados como una banda australiana de death pop y afincados en Los Angeles, llevan dando guerra desde 2013. Con cuatro álbumes a sus espaldas su sonido va desde el gótico, el post-punk, new wave, industrial como el shoegaze. - Sala Radar - 21.00 h - 7/10 euros

Estrogenuinas. Trío de punk pop femenino salmantino, presenta su gira "Ahí, Eh! Tour". - La Fábrica de Chocolate Club - 22.00 h - 8 euros

John Duer & The Blues Freaks. Banda de blues formada por John Duer a la voz y bajo llegado desde Austin, Texas, Buddy García Guitarras, dobro y José Luis Sepúlveda, batería y percusión, presentan "Try some of this", su segundo trabajo discográfico. - La pecera - 22.30 h - 6 euros

Fito Mansilla. El cantautor madrileño presenta "La memoria incendiaria", disco en el que colaboran Rebeca Jiménez y Marwan. - La Casa de Arriba - 22.00 h - 6/8 euros

Mos

Seso Durán. El músico grabará el concierto, en el que contará una banda formada por Franc Gorriz, Víctor Alfonso Castro Martínez, Antonio López, Miguel Fraguas, Charlie Bautista, Sabela Cereijo y Sandra LS. - Sala Rebullón - 22.00 h - 5 euros

Ponteareas

Última Experiencia. Banda madrileña formada por Miguel Ángel Ariza (guitarra y voz), José Alberto Solís (bajo) y Carlos Lahoz (batería). La banda hunde sus raíces en el sentido más amplio del término rock de las décadas de los 60 y 70. Estarán el día siguiente tocando en Cans con Wyoming. - la nube - 23.00 h - 5 euros

Tui

Gala benéfica en favor de los afectados de Paramos. La música correrá a cargo de la artista compostelana Yhadira, participante del talent televisivo "La Voz"; Joni Ramos, concursante de "Got Talent"; Raul Morgado; Dr. Zaius; Sabina y Cía; Crónicas Pop y Proxecto Cascuda. - Discoteca Anubis - 20.30 h - 10 euros

Silleda

Spring Festival. Las formaciones París de Noia, Panorama y Combo Dominicano presentan la nueva temporada en Silleda. - Recinto feria internacional de Galicia Abanca - 21.30 h - entradas a partir de 5 euros