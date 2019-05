Qué hacer este viernes | Rachael Yamagata, en la Fundación Sales de Vigo

Rachael Yamagata actúa hoy (20.00 horas) en la Fundación Sales de Vigo (Av. Europa, 52) dentro del 17º Delicatessen, patrocinado por Cervezas Alhambra. La estadounidense, que protagonizará los dos próximos conciertos del ciclo, llegará a Galicia tras haber actuado el día anterior en Oporto. La cantante y compositora interpretará no solo sus canciones icónicas, sino también el material nuevo de sus últimos lanzamientos "Porch Songs" y "Tightrope Walker". La artista invitada será Tracy Bonham quien se hizo popular a mediados de los noventa con el éxito "Mother, Mother", perteneciente a su álbum debut. Ella será la encargada de abrir el concierto. - Fundación Sales, Vigo - 20.00 - 12 E en ataquilla.com / 14 E en ataquilla

CONCIERTOS

Vigo

Antonio Orozco. El cantante catalán presenta su espectáculo "Único". - teatro afundación - 21.00 - entradas agotadas

Magno. Con tan solo tres años de trayectoria, este artista madrileño ya ha publicado varias maquetas ("Muero por vivir" y "Rico sin dinero"), un álbum de estudio, "Libertad", y multitud de temas aislados y videoclips. Cuenta con casi 180.000 suscriptores en su canal de Youtube, donde acumula más de 50 millones de visualizaciones. Su rap de calle flirtea con otros géneros, como el reggaetón y los sonidos latinos, formando parte de una generación de raperos donde la fusión es la mayor protagonista. En su show podremos disfrutar de las mejores canciones de su repertorio, que seguro no dejarán a nadie indiferente. - La Fábrica de Chocolate Club - 22.00 - 13/15/40 E

Macalulay Party. Las Macaulay Parties son unas fiestas en las que The Kings Of The Beach "se quedan solos en casa" y aprovechan para hacer muchas gamberradas. Y no las harán solos, ya que subirán al escenario grandes amigos del panorama gallego: Thee Blind Crows + Samesugas + Dientes. Después tomarán los mandos de la cabina con un dj set "Only temazos" para una completar noche muy gamberra. - la iguana club - 23.30 - 5/7 E

Cangas

Prima Nocte + Aquelarre + Atreides. Prima Nocte es un grupo de metal que nace en Cambados en noviembre de 2012. Tras varias modificaciones en su formación, en agosto de 2013 la banda se establece definitivamente y, en enero del año siguiente, graba su primera maqueta, titulada "Awakening" ("Despertar"). Su primer álbum se titula "Angel of sins". - sala son - 22.00 - 6 E

ESPECTÁCULOS

Pontevedra

"Cinco horas con Mario". La actriz Lola Herrera lleva todo el peso interpretativo de esta obra basada en el libro de Miguel Delives. - auditorio sede afundación - 20.30 - desde 21 E

"Quién es el Señor Schimitt?". El señor y la señora Carneiro cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carneiro no tienen teléfono. Los gallegos Javier Gutiérrez, y Cristina Castaño, además de Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández, componen el elenco de esta obra teatral. - pazo da cultura - 21.00 - desde 20 E