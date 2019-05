Qué hacer este domingo en Galicia

CONCIERTOS

Vigo

Last Great Dreamers. Vienen presentando nuevo trabajo, "13th Floor Renegades", el tercero desde que volvieron a los escenarios allá por el 2014. Las críticas no hablan nada mal y hacen especial atención a un sonido más cargado de guitarra, con más energía que en anteriores discos. Sus influencias y comparaciones son diversas, e incluyen gustos y matices de T-Rex, Mott, Hanoi Rocks, The Kinks, Green Day y Cheap Trick. Lo que es seguro es que su show enérgico en vivo estará lleno de potentes y pegadizas canciones power pop y glam rock lleno de energía, emoción, y glamour. - La Fábrica de Chocolate Club - 20.30 - 10/12 E

Santiago

Mark Guiliana. El baterista estadounidense, que formó parte del último disco de David Bowie, "Blackstar", mostrará su sonido experimental, fusión de electrónica y jazz, dentro del Ciclo 1906. - Sala Capitol - 20.30 - 20/25 E



ESPECTÁCULOS



Vigo

"Tilintilonia" é un planeta habitado por Tilín e Tilón. Elas descubrirán un mundo cheo de texturas, cores, sons e fantásticos seres. - Sala Ártika - 12.00 y 18.00 - 5/6 E