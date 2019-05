Doctor Queen clausura el Trifest de Pontevedra

Qué mejor música que la de "We are the champions" para poner el broche de oro a una competición deportiva como el Mundial Multisport de triatlón que se lleva celebrando desde hace una semana en Pontevedra. A falta de los Queen y del Freddie Mercury verdadero, buena es la banda Doctor Queen, una de las mejores formaciones de tributo que existen en la actualidad, para clausurar el Trifest, el programa festivo y musical creado para acompañar dicho mundial. Oriunda de la ciudad argentina de La Plata, la banda Doctor Queen está liderada por el médico Jorge Busetto y sus conciertos en Galicia se cuentan por llenos. - plaza de España, Pontevedra - 22.30 - entrada gratuita