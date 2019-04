Qué hacer este viernes | The Lákazans, blues con sello gallego en Vigo

The Lákazans, banda gallega de blues con trayectoria en la escena musical desde 2011, es ya un referente en el panorama musical gallego, y su música está consiguiendo llegar cada vez más al resto del territorio nacional. Después de dos años desde su último trabajo, The Lákazans publicó a principios de 2018 "Sandwina", su tercer álbum, después de "Homegrown" (2015) y el homónimo "The Lákazans" (2013). En La Pecera tocará también esta noche Dead Wood, que se define como "una banda que viaja por los viejos westerns de serie B, entre fantasmas de bandidos tristes y buscadores de oro". Afirman que lo suyo es "country y folk oscuro". - La Pecera, Vigo - 22.00 - 10 E

CONCIERTOS

Vigo

ISIUS. El grupo del ex Free Serena José Viqueira con Nuria Moreu, letrista del grupo y su compañera de vida. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 8/10 E

III Aniversario AAF 60. Alberto Cunha, Andrés Cunha y Feluco vuelven al Contrabajo para celebrar su tercer aniversario por todo lo alto. Temas de Los Brincos, Los Mustang, Los Bravos, Mike Ríos... - El contrabajo club - 23.00 - 5 E

Suso Cortegoso. "Waiting for god" (or not), proyecto artístico-musical en el que el músico y artista (guitarra, bajo, piano y voz) se deja acompañar por The Audio Video Music Band, con Manuel M. Romón, José Jamardo y Toni Monroy. - la galeriajazz - pases 21.00 y 22.30 - 2 E

Sabina & Cia. Tributo a Sabina y canciones de Los Secretos, Antonio Flores, Estopa, Los Ronaldos... - barrocco - 23.30 - entrada libre

Cangas

Rubén de Lis. Fiesta 25º Aniversario del Club Adictos a Deep Purple. El guitarrista presenta su nuevo disco con un espectáculo de "acoustic power rock". Desde las 21.00, proyección de vídeos y música de la saga Purple. - la buena vida - 21.00 - entrada libre

Ponteareas

Jam session. Sesión de música improvisada y abierta. - sala la nube - 23.30 - entrada gratuita

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Tres mentiras y mucha magia - Nada en la manga". El espectáculo de Óscar Fernández te invita a sentarse con él en la terraza de una cervecería en Santiago, probablemente mientras llueve y fuma un cigarro; echáis unas risas hablando del arte, de la vida y de cualquier tontería, viendo cómo el diálogo se transforma en magia y el tiempo se

detiene avanzando rápidamente. - Sala Ártika - 23.00 - 8/10 E

Porriño

"Lectura dramatizada". A escola de teatro de Xerpo colaborou coa asociación pro laicismo para facer unha lectura dramatizada nos concellos de Ponteareas e Cangas, estreouse no Reveriano Soutullo de Ponteareas, no IES Val do Tea, e no pleno do Concello de Cangas... E despois de todo ese periplo aquí a tendes. - Sala Ingrávida - 22.00 - entrada gratuita hasta completar aforo